«Милан» принял решение по будущему 34-летнего Уокера в клубе — Calciomercato

Руководство «Милана» решило не активировать опцию выкупа 34-летнего крайнего защитника Кайла Уокера, арендованного у «Манчестер Сити» минувшей зимой. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, «россонери» могли выкупить английского футболиста, заплатив «горожанам» € 5 млн. «Милан» отказался от этой идеи из-за прогресса 20-летнего Алехандро Хименеса, а также из-за травмы руки Уокера, помешавшей ему раскрыться в полной мере.

В составе итальянского гранда защитник принял участие в 15 матчах, в которых не отметился результативными действиями. Арендное соглашение Уокера с «Миланом» рассчитано до конца нынешнего сезона. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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