«Сандерленд» обыграл по сумме встреч «Ковентри Сити» и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа

«Сандерленд» и «Ковентри Сити» сыграли вничью в ответном полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа (1:1, общий счёт 3:2). Игра проходила в Сандерленде на «Стэдиум оф Лайт».

Гол в пользу гостей в основное время забил Эфрон Мэйсон-Кларк на 76-й минуте и сравнял счёт в противостоянии (2:2). Дэниел Баллард на 120+2-й забил ответный мяч в этом поединке и обеспечил «чёрным котам» место в решающем поединке за право выйти в английскую Премьер-лигу.

В финальной игре «Сандерленд» сразится с «Шеффилд Юнайтед» 24 мая. В последний раз на данный момент «чёрные коты» играли в высшем дивизионе английского первенства в сезоне-2016/17.