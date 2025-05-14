«Сандерленд» обыграл по сумме встреч «Ковентри Сити» и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа
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«Сандерленд» и «Ковентри Сити» сыграли вничью в ответном полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа (1:1, общий счёт 3:2). Игра проходила в Сандерленде на «Стэдиум оф Лайт».
Англия — Чемпионшип . Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
13 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
1 : 1
ДВ
Ковентри Сити
Ковентри
0:1 Мэйсон-Кларк – 76' 1:1 Баллард – 120+2'
Гол в пользу гостей в основное время забил Эфрон Мэйсон-Кларк на 76-й минуте и сравнял счёт в противостоянии (2:2). Дэниел Баллард на 120+2-й забил ответный мяч в этом поединке и обеспечил «чёрным котам» место в решающем поединке за право выйти в английскую Премьер-лигу.
В финальной игре «Сандерленд» сразится с «Шеффилд Юнайтед» 24 мая. В последний раз на данный момент «чёрные коты» играли в высшем дивизионе английского первенства в сезоне-2016/17.
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