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40-летний Роналду может заменить Дьёкереша в «Спортинге» — beIN Sports

40-летний Роналду может заменить Дьёкереша в «Спортинге» — beIN Sports
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассматривает вариант с возвращением в «Спортинг» грядущим летом, когда у него закончится контракт с саудовским клубом. На решение португальского футболиста способно повлиять отсутствие трофеев в «Аль-Насре». Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на beIN Sports.

По информации источника, 40-летний футболист может заменить форварда Виктора Дьёкереша в «Спортинге», интерес к которому проявляют многие европейские гранды. Роналду готов пойти на понижение заработной платы.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Роналду является выпускником академии «Спортинга», в системе которого он находился с 1997 по 2003 год.

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