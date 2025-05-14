Форвард «Ноттингем Форест» находится в коме после столкновения со штангой — Daily Mail

Нападающий «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи находится в состоянии искусственной комы после травмы, полученной в матче 36-го тура английской Премьер-Лиги с «Лестером» (2:2). Как сообщает Daily Mail, игроку была проведена экстренная операция. По данным источника, травма расценивается как угрожающая жизни.
Во второй половине игры Тайво Авонийи в одном из эпизодов столкнулся со штангой ворот. После оказания помощи нигерийский нападающий вернулся на поле, но спустя некоторое время попросил замену, после чего был доставлен в больницу. Там футболисту провели срочную операцию брюшной полости.
Отмечается, что в эпизоде с получением травмы одноклубник Авонийи Энтони Эланга пробил по воротам, несмотря на явный офсайд. Ассистент арбитра, однако, не поднимал флажок, исходя из официальных инструкций.
- 14 мая 2025
-
00:51
-
00:47
-
00:39
-
00:36
-
00:33
-
00:27
-
00:21
-
00:10
- 13 мая 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:46
-
23:42
-
23:33
-
23:32
-
23:23
-
23:18
-
23:08
-
23:08
-
22:58
-
22:56
-
22:51
-
22:38
-
22:28
-
22:28
-
22:26
-
22:12
-
22:05
-
21:53
-
21:49
-
21:39
-
21:35
-
21:32
-
21:27
-
21:25
-
21:15