Форвард «Ноттингем Форест» находится в коме после столкновения со штангой — Daily Mail

Нападающий «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи находится в состоянии искусственной комы после травмы, полученной в матче 36-го тура английской Премьер-Лиги с «Лестером» (2:2). Как сообщает Daily Mail, игроку была проведена экстренная операция. По данным источника, травма расценивается как угрожающая жизни.

Во второй половине игры Тайво Авонийи в одном из эпизодов столкнулся со штангой ворот. После оказания помощи нигерийский нападающий вернулся на поле, но спустя некоторое время попросил замену, после чего был доставлен в больницу. Там футболисту провели срочную операцию брюшной полости.

Отмечается, что в эпизоде с получением травмы одноклубник Авонийи Энтони Эланга пробил по воротам, несмотря на явный офсайд. Ассистент арбитра, однако, не поднимал флажок, исходя из официальных инструкций.