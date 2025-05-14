Винисиус — Мартинесу в «эль класико»: вы хотели выиграть ЛЧ, но не смогли сделать этого

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в словесной перепалке с защитником «Барселоны» Иньиго Мартинесом в очном матче команд в 35-м туре Ла Лиги (4:3) акцентировал внимание на вылете сине-гранатовых из Лиги чемпионов.

«Вы хотели выиграть Лигу чемпионов, но в итоге не смогли сделать этого, не смогли», — приводит слова бразильского футболиста Movistar.

В полуфинале Лиги чемпионов каталонский клуб уступил миланскому «Интеру», проиграв со счётом 7:6 по сумме двух матчей. «Реал» покинул соревнование на стадии четвертьфинала. По результатам двух встреч «сливочные» уступили «Арсеналу» со счётом 1:5.

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