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Винисиус — Мартинесу в «эль класико»: вы хотели выиграть ЛЧ, но не смогли сделать этого

Винисиус — Мартинесу в «эль класико»: вы хотели выиграть ЛЧ, но не смогли сделать этого
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в словесной перепалке с защитником «Барселоны» Иньиго Мартинесом в очном матче команд в 35-м туре Ла Лиги (4:3) акцентировал внимание на вылете сине-гранатовых из Лиги чемпионов.

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5'     0:2 Мбаппе – 14'     1:2 Гарсия – 19'     2:2 Ямаль – 32'     3:2 Рафинья – 34'     4:2 Рафинья – 45'     4:3 Мбаппе – 70'    

«Вы хотели выиграть Лигу чемпионов, но в итоге не смогли сделать этого, не смогли», — приводит слова бразильского футболиста Movistar.

В полуфинале Лиги чемпионов каталонский клуб уступил миланскому «Интеру», проиграв со счётом 7:6 по сумме двух матчей. «Реал» покинул соревнование на стадии четвертьфинала. По результатам двух встреч «сливочные» уступили «Арсеналу» со счётом 1:5.

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