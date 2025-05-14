Винисиус — Мартинесу в «эль класико»: вы хотели выиграть ЛЧ, но не смогли сделать этого
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в словесной перепалке с защитником «Барселоны» Иньиго Мартинесом в очном матче команд в 35-м туре Ла Лиги (4:3) акцентировал внимание на вылете сине-гранатовых из Лиги чемпионов.
Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5' 0:2 Мбаппе – 14' 1:2 Гарсия – 19' 2:2 Ямаль – 32' 3:2 Рафинья – 34' 4:2 Рафинья – 45' 4:3 Мбаппе – 70'
«Вы хотели выиграть Лигу чемпионов, но в итоге не смогли сделать этого, не смогли», — приводит слова бразильского футболиста Movistar.
В полуфинале Лиги чемпионов каталонский клуб уступил миланскому «Интеру», проиграв со счётом 7:6 по сумме двух матчей. «Реал» покинул соревнование на стадии четвертьфинала. По результатам двух встреч «сливочные» уступили «Арсеналу» со счётом 1:5.
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