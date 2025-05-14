«Шеффилд Юнайтед» и «Сандерленд» сыграют в финале плей-офф Чемпионшипа
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Определились участники финального матча плей-офф Чемпионшипа за право сыграть в следующем сезоне английской Премьер-лиги. В решающей встрече сразятся «Шеффилд Юнайтед» и «Сандерленд».
Англия — Чемпионшип . Final. 1-й тур
24 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Не начался
Сандерленд
Сандерленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Игра пройдёт 24 мая в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В полуфинальных матчах «клинки» оказались сильнее «Бристоль Сити» (6:0 по сумме встреч), а «чёрные коты» переиграли «Ковентри Сити» (3:2 общий счёт).
В последний раз «Шеффилд Юнайтед» выступал в высшем дивизионе английского первенства в сезоне-2023/2024, «Сандерленд» не играет в АПЛ с кампании-2016/2017.
По итогам нынешнего сезона напрямую в элитный дивизион вышли «Лидс Юнайтед» и «Бёрнли».
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