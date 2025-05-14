«Шеффилд Юнайтед» и «Сандерленд» сыграют в финале плей-офф Чемпионшипа

Определились участники финального матча плей-офф Чемпионшипа за право сыграть в следующем сезоне английской Премьер-лиги. В решающей встрече сразятся «Шеффилд Юнайтед» и «Сандерленд».

Игра пройдёт 24 мая в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В полуфинальных матчах «клинки» оказались сильнее «Бристоль Сити» (6:0 по сумме встреч), а «чёрные коты» переиграли «Ковентри Сити» (3:2 общий счёт).

В последний раз «Шеффилд Юнайтед» выступал в высшем дивизионе английского первенства в сезоне-2023/2024, «Сандерленд» не играет в АПЛ с кампании-2016/2017.

По итогам нынешнего сезона напрямую в элитный дивизион вышли «Лидс Юнайтед» и «Бёрнли».