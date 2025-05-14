В Испании рассказали, какое влияние на трансферы «Реала» окажет Алонсо в случае назначения

Испанский специалист Хаби Алонсо будет принимать активное участие в трансферной политике мадридского «Реала» в случае своего назначения. Об этом сообщает испанское издание Cadena Ser.

По информации источника, руководство мадридского гранда уважает мнение Алонсо и будет к нему прислушиваться. Кроме того, как сообщает издание COPE, испанский специалист готов отказаться от отпуска, чтобы немедленно присоединиться к команде после ухода из «Байера». Хаби хочет помочь «сливочным» подготовиться к Клубному чемпионату мира, а также начать решать все трансферные вопросы.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» намерен подписать нового полузащитника и форварда после клубного чемпионата мира — 2025. До старта розыгрыша в планах «Королевского клуба» заключить контракты с левым и центральным защитниками, а также подписать Трента Александер-Арнольда свободным агентом.

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