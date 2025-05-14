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«Ноттингем Форест» выступил с заявлением о травме Авонийи, который находится в коме

«Ноттингем Форест» выступил с заявлением о травме Авонийи, который находится в коме
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Пресс-служба английского футбольного клуба «Ноттингем Форест» опубликовала заявление о травме нападающего «лесников» Тайво Авонийи, который в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (2:2) в одном из эпизодов столкнулся со штангой ворот. «Чемпионат» приводит часть заявления английского клуба.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 16:15 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
2 : 2
Лестер Сити
Лестер
0:1 Коуди – 16'     1:1 Гиббс-Уайт – 25'     2:1 Вуд – 56'     2:2 Буонанотте – 81'    

«Ноттингем Форест» подтверждает, что Тайво Авонийи на данный момент проходит восстановление после экстренной операции на серьёзной травме живота, полученной в воскресном матче с «Лестер Сити».

Серьёзность травмы служит напоминанием о физических рисках, с которыми сталкиваются игроки, и о том, что здоровье и благополучие каждого футболиста всегда должны быть в приоритете. В клубе «Ноттингем Форест» этот принцип играет ключевую роль: он отражает глубокую убеждённость нашего владельца, Эвангелоса Маринакиса. Для него клуб — это не просто команда, а семейная общность, и это послание передаётся всем членам организации.

Мы призываем бывших тренеров, игроков и других публичных фигур не спешить с выводами и распространением недостоверной информации в социальных сетях, особенно когда отсутствуют полные факты и контекст. Безосновательные и неинформированные комментарии в интересах личной выгоды не приносят пользы никому — и, в первую очередь, пострадавшему игроку. Мы призываем влиятельных лиц проявить ту же заботу о благополучии игроков, которую они часто требуют от других. Пусть беспокойство о здоровье будет важнее комментариев.

В «Ноттингем Форест» считают, что психическое и физическое здоровье наших игроков и тренерского состава должно оставаться на первом месте, превыше медийных заголовков, провокационных заявлений и, конечно, саморекламы. В такие моменты игра должна объединяться вокруг тех, кто каждую неделю рискует своим здоровьем и благополучием», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, Тайво Авонийи была проведена экстренная операция, теперь нигериец находится в состоянии искусственной комы. Травма расценивается как угрожающая жизни.

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