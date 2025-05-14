«Ноттингем Форест» выступил с заявлением о травме Авонийи, который находится в коме

Пресс-служба английского футбольного клуба «Ноттингем Форест» опубликовала заявление о травме нападающего «лесников» Тайво Авонийи, который в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (2:2) в одном из эпизодов столкнулся со штангой ворот. «Чемпионат» приводит часть заявления английского клуба.

«Ноттингем Форест» подтверждает, что Тайво Авонийи на данный момент проходит восстановление после экстренной операции на серьёзной травме живота, полученной в воскресном матче с «Лестер Сити».

Серьёзность травмы служит напоминанием о физических рисках, с которыми сталкиваются игроки, и о том, что здоровье и благополучие каждого футболиста всегда должны быть в приоритете. В клубе «Ноттингем Форест» этот принцип играет ключевую роль: он отражает глубокую убеждённость нашего владельца, Эвангелоса Маринакиса. Для него клуб — это не просто команда, а семейная общность, и это послание передаётся всем членам организации.

Мы призываем бывших тренеров, игроков и других публичных фигур не спешить с выводами и распространением недостоверной информации в социальных сетях, особенно когда отсутствуют полные факты и контекст. Безосновательные и неинформированные комментарии в интересах личной выгоды не приносят пользы никому — и, в первую очередь, пострадавшему игроку. Мы призываем влиятельных лиц проявить ту же заботу о благополучии игроков, которую они часто требуют от других. Пусть беспокойство о здоровье будет важнее комментариев.

В «Ноттингем Форест» считают, что психическое и физическое здоровье наших игроков и тренерского состава должно оставаться на первом месте, превыше медийных заголовков, провокационных заявлений и, конечно, саморекламы. В такие моменты игра должна объединяться вокруг тех, кто каждую неделю рискует своим здоровьем и благополучием», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, Тайво Авонийи была проведена экстренная операция, теперь нигериец находится в состоянии искусственной комы. Травма расценивается как угрожающая жизни.

Самые опасные травмы в футболе: