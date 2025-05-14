Матвей Сафонов опубликовал шутливое фото из Парижа

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов выложил в своём телеграм-канале шутливый пост с фотографией, сделанной на улицах Парижа.

На фото Матвей стоит на пешеходной дорожке под вывеской с надписью «Pressing». Россиянин иронично подписал изображение: «Это я под прессингом».

Фото: Телеграм-канал Матвея Сафонова (личный архив)

Напомним, Сафонов перешёл в состав «ПСЖ» в июле 2024 года. Российский голкипер сыграл 16 матчей, в которых пропустил 13 голов, шесть встреч вратарь провёл «на ноль». Следующий матч французский гранд проведёт на своём поле, где сыграет с «Осером» 17 мая в рамках заключительного 34-го тура Лиги 1.

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