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Стало известно, кого «Ювентус» хочет назначить на пост главного тренера летом

Стало известно, кого «Ювентус» хочет назначить на пост главного тренера летом
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте стал главной целью туринского «Ювентуса», который намерен сменить наставника грядущим летом. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, действующий тренер «зебр», хорватский специалист Игор Тудор не будет продлён клубом на сезон-2025/2026. Его контракт с туринцами истекает в июне 2025 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что сам Конте недоволен трансферной политикой неаполитанцев и тоже склоняется к уходу из клуба, который на данный момент близок к завоеванию чемпионства в Серии А.

Отметим, по ходу сезона «Ювентус» уволил Тьяго Мотту, который занимал должность главного тренера «бьянконери» с минувшего лета до 23 марта 2025 года.

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