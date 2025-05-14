Стало известно, кого «Ювентус» хочет назначить на пост главного тренера летом

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте стал главной целью туринского «Ювентуса», который намерен сменить наставника грядущим летом. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, действующий тренер «зебр», хорватский специалист Игор Тудор не будет продлён клубом на сезон-2025/2026. Его контракт с туринцами истекает в июне 2025 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что сам Конте недоволен трансферной политикой неаполитанцев и тоже склоняется к уходу из клуба, который на данный момент близок к завоеванию чемпионства в Серии А.

Отметим, по ходу сезона «Ювентус» уволил Тьяго Мотту, который занимал должность главного тренера «бьянконери» с минувшего лета до 23 марта 2025 года.

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