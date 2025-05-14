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Александер-Арнольд и Робертсон установили уникальное достижение среди защитников АПЛ

Александер-Арнольд и Робертсон установили уникальное достижение среди защитников АПЛ
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Игроки «Ливерпуля»: Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон — стали единственными защитниками в истории английской Премьер-лиги, которым удалось сделать 60 и более результативных передач. Об этом сообщает Live Score.

По информации портала, на счету Александер-Арнольда 64 результативных передачи, в активе же Робертсона 60 ассистов.

Напомним, Александер-Арнольд провёл в этом сезоне 43 матча, в которых отличился четырьмя голами и восьмью результативными передачами. Робертсон же принял участие в 44 встречах, где отличился двумя ассистами. По итогам 36 туров «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.

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