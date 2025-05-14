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Президент Бразилии прокомментировал назначение Анчелотти на пост главного тренера сборной

Президент Бразилии прокомментировал назначение Анчелотти на пост главного тренера сборной
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Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва высказался об официальном назначении итальянского специалиста Карло Анчелотти на пост главного тренера национальной команды пентакампеонов.

«Анчелотти — великий тренер. Он был великим игроком. Я считаю, что на данный момент мы находимся в периоде недостатка талантливых игроков, который не сравним с теми, что у нас были раньше. Достаточно вспомнить нашу атаку в 2002 и 2006 годах. Надеюсь, что Анчелотти сможет помочь сборной Бразилии, хочется верить, что он стратегически и тактически подготовленный человек для подобной работы. Я, честно говоря, не имею ничего против назначения иностранца. Однако я считаю, что в Бразилии есть тренеры, которые могли бы возглавить сборную», — приводит слова Лулы да Силвы CNN.

12 мая стало известно о назначении Анчелотти главным тренером сборной Бразилии. Итальянский специалист, как сообщалось ранее, приступит к работе 26 мая. Карло возглавляет мадридский «Реал» с 2021 года.

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