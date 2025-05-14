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Капелло отреагировал на критику в сторону Анчелотти: в «Реале» нужно побеждать

Капелло отреагировал на критику в сторону Анчелотти: в «Реале» нужно побеждать
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о критике в сторону главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Да, я по-прежнему считаю, что ситуация с Анчелотти несправедлива. Но в «Реале» нужно побеждать. Он выиграл всё, но вы должны принять изменения. Я выиграл титул, а они меня выгнали. Я прослушал его пресс-конференцию, и она была великолепна. Вы не смогли бы сказать лучше», — сказал Капелло в интервью El Partidazo de COPE.

Напомним, ранее стало известно, что Анчелотти покидает пост главного тренера мадридского клуба. Итальянский специалист возглавит сборную Бразилии. По итогам 35 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

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