Агент Головина ответил на вопрос о возможном возвращении Александра в РПЛ

Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о возможности возвращения своего клиента на родину грядущим летом.

— Головин может вернуться в РПЛ этим летом?

— Нет.

— Это исключено?

— В ближайшие годы — да. Потому что у Саши контракт с «Монако» до 2029 года. Сашу в «Монако» всё устраивает, у него хорошие отношения с тренером, тренерским штабом, у них сильная команда. Хорошие отношения с руководством, со спортивным директором, с президентом клуба Рыболовлевым. К Головину относятся очень хорошо. Наконец, в этом году сбылась Сашина мечта — он участвовал в Лиге чемпионов, — сказал Клюев в эфире «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 29 матчах, в которых записал в свой актив три гола и одну результативную передачу. В чемпионате России Александр выступал за московский ЦСКА с 2014 по 2018 год.

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