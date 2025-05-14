Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Давид Вилья оценил шансы Ламина Ямаля выиграть «Золотой мяч»

Давид Вилья оценил шансы Ламина Ямаля выиграть «Золотой мяч»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья высказался об игре форварда каталонской команды Ламина Ямаля.

«Я думаю, достаточно просто посмотреть на игру «Барсы», не только на то, что он демонстрирует с мячом, но и на то, что демонстрируют его партнеры. Он никогда не перестанет удивлять нас, но в последние минуты матча против «Интера» у меня сложилось ощущение, что почти все партнеры по команде искали именно его, понимая, что именно он может решить игру. И это в 17 лет – это настоящая дикость для клуба уровня «Барсы». Без умаления достоинств других клубов, нужно понимать, насколько сложно играть в «Барсе». Эта аура, или назовите как хотите, – редкость, и он это излучает. Он просто берёт мяч и решает эпизоды. Думаю, это что-то фантастическое, мы все должны о нём заботиться, помогать, быть рядом, когда будут тяжелые моменты – а они будут, ведь он всё ещё ребёнок. У него невероятный талант и грандиозное будущее.

«Золотой мяч»? Посмотрим, думаю, он уже заслужил признание. Сезон ещё не окончен, и вы знаете, что я никогда особенно не верил в этот приз. Но он точно выиграет его однажды», – приводит слова Вильи Mundo Deportivo.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Ямаля в € 180 млн. В текущем сезоне Ла Лиги 17-летний футболист отметился семью голами и 12 результативными передачами в 32 матчах.

Материалы по теме
Жорже Мендеш: Ламин Ямаль заслужил «Золотой мяч» в этом году

Видео: Ямаль притворился другим человеком при встрече с туристами

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android