Давид Вилья оценил шансы Ламина Ямаля выиграть «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья высказался об игре форварда каталонской команды Ламина Ямаля.

«Я думаю, достаточно просто посмотреть на игру «Барсы», не только на то, что он демонстрирует с мячом, но и на то, что демонстрируют его партнеры. Он никогда не перестанет удивлять нас, но в последние минуты матча против «Интера» у меня сложилось ощущение, что почти все партнеры по команде искали именно его, понимая, что именно он может решить игру. И это в 17 лет – это настоящая дикость для клуба уровня «Барсы». Без умаления достоинств других клубов, нужно понимать, насколько сложно играть в «Барсе». Эта аура, или назовите как хотите, – редкость, и он это излучает. Он просто берёт мяч и решает эпизоды. Думаю, это что-то фантастическое, мы все должны о нём заботиться, помогать, быть рядом, когда будут тяжелые моменты – а они будут, ведь он всё ещё ребёнок. У него невероятный талант и грандиозное будущее.

«Золотой мяч»? Посмотрим, думаю, он уже заслужил признание. Сезон ещё не окончен, и вы знаете, что я никогда особенно не верил в этот приз. Но он точно выиграет его однажды», – приводит слова Вильи Mundo Deportivo.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Ямаля в € 180 млн. В текущем сезоне Ла Лиги 17-летний футболист отметился семью голами и 12 результативными передачами в 32 матчах.

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