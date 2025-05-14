Раскрыты подробности cостояния форварда «Ноттингем Форест» после столкновения со штангой
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Нападающий «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи, находящийся в искусственной коме после столкновения со штангой, находится вне опасности. Нигериец хорошо восстанавливается и проходит интенсивную терапию. Об этом сообщает Daily Mail. Эпизод произошёл по ходу матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (2:2).
Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 16:15 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
2 : 2
Лестер Сити
Лестер
0:1 Коуди – 16' 1:1 Гиббс-Уайт – 25' 2:1 Вуд – 56' 2:2 Буонанотте – 81'
Авонийи получил серьёзную травму живота и был экстренно прооперирован. Сообщалось, что подобные повреждения расцениваются как угрожающие жизни.
На счету Авонийи 26 матчей и один гол в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Его контракт с «Ноттингем Форест» рассчитан до 30 июня 2027 года.
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