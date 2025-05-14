Коул Палмер лидирует в сезоне АПЛ по трём статистическим показателям

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер создал более 50 голевых моментов с игры, заработал более 50 фолов и совершил более 50 успешных обводок в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Squawka.

По сведениям источника, Палмер — единственный футболист АПЛ, который достиг таких показателей в текущем сезоне.

На счету Палмера 15 голов и восемь результативных передач в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2033 года.

«Челси» занимает пятое место по итогам 36 туров чемпионата Англии. На счету команды 63 очка.

Лондонцы сыграют в финале Лиги конференций с «Бетисом». Матч пройдёт 28 мая.