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Коул Палмер лидирует в сезоне АПЛ по трём статистическим показателям

Коул Палмер лидирует в сезоне АПЛ по трём статистическим показателям
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Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер создал более 50 голевых моментов с игры, заработал более 50 фолов и совершил более 50 успешных обводок в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Squawka.

По сведениям источника, Палмер — единственный футболист АПЛ, который достиг таких показателей в текущем сезоне.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
16 мая 2025, пятница. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На счету Палмера 15 голов и восемь результативных передач в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2033 года.

«Челси» занимает пятое место по итогам 36 туров чемпионата Англии. На счету команды 63 очка.

Лондонцы сыграют в финале Лиги конференций с «Бетисом». Матч пройдёт 28 мая.

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