Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, почему забывает паспорт перед вылетом на выездные игры.

— Личка рассказывал, что ты часто забывал паспорт перед выездом в аэропорт.

— Ну просто иногда я немного отвлекаюсь, да и всегда тороплюсь, ха-ха! К сожалению, не могу это исправить, — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Карраскаль принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.