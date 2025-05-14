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Расписание матчей Кубка России сезона-2024/2025 на 14 мая

Расписание матчей Кубка России сезона-2024/2025 на 14 мая
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Сегодня, 14 мая, состоится ответный матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого запланирована лишь одна встреча.

Расписание матчей Кубка России 14 мая (время московское):

Путь РПЛ, финал, второй матч:

  • 19:30. ПФК ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

Первый матч команд завершился со счётом 2:0 в пользу «Зенита». Победитель Пути РПЛ выйдет в Суперфинал Кубка, где встретится с победителем Пути регионов (в финале сыграют «Спартак» и «Ростов»).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед (второй результат).

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