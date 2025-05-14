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«Милан» — «Болонья»: во сколько начнётся финал Кубка Италии, где смотреть трансляцию

Сегодня, 14 мая, состоится финал Кубка Италии сезона-2024/2025, в котором сыграют «Милан» и «Болонья». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступит Маурицио Мариани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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В текущем сезоне «Милан» и «Болонья» дважды встречались друг с другом в рамках чемпионата Италии. В матче 9-го тура победу со счётом 2:1 отпраздновали футболисты «Болоньи», в матче 36-го тура сильнее оказался «Милан» (3:1).

Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус». В прошлогоднем финале «старая синьора» с минимальным счётом обыграла «Аталанту».