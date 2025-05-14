Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» — «Болонья»: текстовая трансляция финала Кубка Италии начнётся в 22:00 мск

«Милан» — «Болонья»: текстовая трансляция финала Кубка Италии начнётся в 22:00 мск
Комментарии

Сегодня, 14 мая, состоится финал Кубка Италии сезона-2024/2025, в котором сыграют «Милан» и «Болонья». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступит Маурицио Мариани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Италии . Финал
14 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Милан
Милан
Не начался
Болонья
Болонья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне «Милан» и «Болонья» дважды встречались друг с другом в рамках чемпионата Италии. В матче 9-го тура победу со счётом 2:1 отпраздновали футболисты «Болоньи», в матче 36-го тура сильнее оказался «Милан» (3:1).

Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус». В прошлогоднем финале «старая синьора» с минимальным счётом обыграла «Аталанту».

Календарь Кубка Италии
Сетка Кубка Италии
Материалы по теме
Два трофея «россонери» за пять месяцев? Да! Прогноз на «Милан» — «Болонья»
Два трофея «россонери» за пять месяцев? Да! Прогноз на «Милан» — «Болонья»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android