Артём Голубев: большая часть страны переживает за «Краснодар» — хочется нового чемпиона

Воспитанник «Краснодара» Артём Голубев рассказал, что поддерживает южный клуб в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Он считает, что большая часть страны хочет, чтобы «быки» завоевали титул.

«Конечно, болею за «Краснодар». Не только я, но и все, кому небезразличен клуб. Да, проиграли ЦСКА, но впереди два финала. Я надеюсь, что «Краснодар» наконец-то сделает то, что должен был сделать раньше. Но это футбол — сегодня ты проиграл, а завтра выиграл.

Думаю, большая часть страны переживает за «Краснодар» — хочется нового чемпиона. Зрителя не обманешь — «Краснодар» по игре заслуживает золотых медалей. Не могу сказать, что «Зенит» плохо играет, но «быки» тоже показывают чемпионскую игру. Всегда интересно, когда идёт конкуренция за вершину. «Зенит» очень часто становился чемпионом, но им уже тяжелее брать золото каждый год», — сказал Голубев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За два тура до конца чемпионата «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу. Отрыв от «Зенита» — всего одно очко.