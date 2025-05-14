Данил Глебов обозначил, за счёт чего «Динамо» победило «Спартак» в матче РПЛ
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Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов рассказал, за счёт чего бело-голубым удалось обыграть «Спартак» (2:0) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоялась 11 мая и прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7' 2:0 Глебов – 30'
— За счёт чего победили «Спартак»?
— Бились от первой до последней минуты, старались дисциплинированно играть и не давать сопернику показывать свои лучшие качества. Сами использовали свои моменты и могли забивать ещё. На мой взгляд, заслуженная победа, — приводят слова Глебова «Известия».
После 28 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Спартак» — пятый (51 очко).
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