Фёдор Чалов сделал заявление по итогам первого сезона в ПАОКе

Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов подвёл итоги своего первого сезона в чемпионате Греции. Он высказался об адаптации на новом месте, а также заявил, что планирует повысить уровень своей игры в следующем сезоне.

«Всем привет! Закончился мой первый сезон в ПАОКе, и в первую очередь хочу поблагодарить всех, кто следил и поддерживал, несмотря ни на что.

Даже не верится, что прошёл целый год. Оглядываясь назад, понимаю, как много было игр, побед и поражений, но в футболе эти недели летят незаметно, и каждый раз наступление отпуска напоминает о том, что пройдена ещё одна ступень…

Адаптация в новом месте включает в себя не только футбол. Твоя привычная рутина меняется, появляется необходимость быстро понимать менталитет нового места, постепенно привыкаешь делать повседневные дела на другом языке.

И вот спустя год ты в Салониках снова ешь на завтрак привычные сырники со сметаной, приготовленные из творога из магазина «Moskva» :) И понимаешь, что ты освоился! Поэтому пишу Вам и обещаю себе, что новый сезон порадует нас гораздо больше! To be continued», — написал Чалов в телеграм-канале.

Фёдор Чалов — выпускник академии ПФК ЦСКА. С лета прошлого года нападающий выступает за ПАОК. В 40 матчах сезона-2024/2025 Чалов забил пять голов и сделал семь результативных передач. Действующий контракт нападающего с греческим клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в € 9 млн.