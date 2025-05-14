Комличенко: у «Ростова» хорошие шансы на трофей — всё зависит от нас

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился ожиданиями от матча с московским «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, а победитель получит путёвку в суперфинал Кубка страны, в котором будет разыгран трофей. Встреча запланирована на четверг, 15 мая.

«У «Ростова» хорошие шансы на трофей. Мы точно будем бороться, дальше всё зависит от нас. «Спартак» хорошая команда. Они будут играть дома — не будет Fan ID и будет много болельщиков. Будет хорошая атмосфера!» — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.