Комличенко: у «Ростова» хорошие шансы на трофей — всё зависит от нас
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился ожиданиями от матча с московским «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, а победитель получит путёвку в суперфинал Кубка страны, в котором будет разыгран трофей. Встреча запланирована на четверг, 15 мая.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«У «Ростова» хорошие шансы на трофей. Мы точно будем бороться, дальше всё зависит от нас. «Спартак» хорошая команда. Они будут играть дома — не будет Fan ID и будет много болельщиков. Будет хорошая атмосфера!» — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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