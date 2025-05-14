«Наполи» предложил «Шахтёру» € 35 млн за полузащитника Георгия Судакова — Фабрицио Романо

Итальянский «Наполи» сделал официальное предложение о переходе украинского полузащитника «Шахтёра» Георгия Судакова, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, неаполитанцы предложили «горнякам» € 35 млн, однако получили отказ. «Шахтёр» хочет выручить больше денег за одного из главных своих игроков. Отмечается, что сам Судаков заинтересован в переходе в «Наполи» и ждёт, пока стороны не договорятся.

Судакову 22 года, за «Шахтёр» он выступает с 2021-го. Действующий контракт полузащитника с украинским клубом рассчитан до конца декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Судакова в € 32 млн.