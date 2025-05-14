Хозяин поля Суперфинала Кубка России определится 15 мая

Жеребьёвка определения хозяина поля Суперфинала Фонбет Кубка России будет проведена 15 мая, сразу по окончании финального матча Пути регионов «Спартак» – «Ростов». Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Суперфинал Кубка России сезона-2024/2025 пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 1 июня.

Хозяин поля получит следующие возможности:

– выбор раздевалки и скамейки запасных на стадионе;

– приоритет при выборе цветов игровой формы;

– приоритет при выборе времени начала предматчевой тренировки и пресс-конференции.

Для жеребьёвки будет использована одна корзина и комплект шаров с номерами от одного до четырёх. Комплект шаров будет помещён в корзину. Слепым жребием из корзины будут выбраны шары. Команда становится хозяином поля, если выбран шар с большим номером, а гостем становится команда, если выбран шар с меньшим номером.

Напомним, в финале Пути РПЛ Кубка России играют ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Первая встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0. Ответная игра состоится сегодня, 14 мая. Начало — в 19:30 мск. Действующим победителем Кубка России по футболу является «Зенит». В прошлогоднем Суперфинале команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику».