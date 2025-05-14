Голубев: дай бог, в Ярославле появится арена, которая позволит «Шиннику» играть матчи РПЛ

Игрок «Шинника» Артём Голубев высказался об амбициях ярославского клуба. В текущем сезоне «Шинник» занимает 14-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 35 очков за 32 сыгранных матча.

— Когда «Шинник» сможет претендовать на более высокие места, чем середина таблицы?

— Каждый сезон стоит задача занять место как можно выше. Понятно, что для высоких мест и повышения в классе нужны инфраструктура и стадион. Дай бог, чтобы в Ярославле появилась арена или модернизировалась старая, которая позволит играть матчи РПЛ, — сказал Голубев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.