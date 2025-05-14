Данил Глебов ответил, был ли у «Динамо» особый настрой на матч со «Спартаком»

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов ответил на вопрос, был ли у бело-голубых особый настрой на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0). Игра состоялась 11 мая и прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.
«У нас на каждый матч настрой максимальный. Тем более что сейчас мы ведём борьбу за медали, имеем хорошие шансы закончить чемпионат на третьем месте. Для этого надо побеждать. И матч со «Спартаком» надо было выигрывать. Так что все понимали, что это за игра. Теперь надо победить в оставшихся двух матчах», — приводят слова Глебова «Известия».
После 28 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Спартак» — пятый (51 очко).
- 14 мая 2025
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