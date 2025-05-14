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Стало известно, какая команда лучше всего реализует голевые моменты в РПЛ этой весной

Стало известно, какая команда лучше всего реализует голевые моменты в РПЛ этой весной
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Московское «Динамо» является лучшей командой Российской Премьер-Лиги по проценту реализации голевых моментов в весеннем отрезке чемпионата (с 19-го по 28-й тур). Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ. По данным источника, «Динамо» создало 54 голевых момента весной, что является седьмым показателем в лиге, при этом 22 из них (41%) завершились взятием ворот.

Кроме того, 22 забитых гола – лучший результат 10 весенних туров. В первой части сезона «Динамо» и «Зенит» делили первую строчку по забитым мячам – по 37.

После 28 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 61 очко. «Динамо» занимает четвёртое место (53 очка). В последних двух турах РПЛ бело-голубые сыграют с «Акроном» и «Краснодаром».

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