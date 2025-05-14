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Верховный суд РФ подтвердил отказ Матвею Сафонову в обжаловании решения по алиментам

Верховный суд РФ подтвердил отказ Матвею Сафонову в обжаловании решения по алиментам
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Верховный суд Российской Федерации отказал голкиперу французского «ПСЖ» Матвею Сафонову в обжаловании решения по алиментам. Ранее экс-супруга вратаря парижан Анастасия Казачек заявила, что Верховный суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы стороны Сафонова для рассмотрения на судебном заседании суда кассационной инстанции.

«12 мая 2025 года Матвею Сафонову было отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе Верховного суда РФ.

Напомним, Сафонов перешёл в состав «ПСЖ» в июле 2024 года из «Краснодара». Российский голкипер сыграл 16 матчей, в которых пропустил 13 голов, шесть встреч вратарь провёл «на ноль».

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