Аршавин поделился воспоминаниями о победе «Зенита» в Кубке УЕФА

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о победе в финале Кубка УЕФА в составе «Зенита». Сине-бело-голубые выиграли еврокубок в 2008 году, обыграв в финальном матче шотландский «Рейнджерс» (2:0).

«Это время в целом было таким, когда мы играли очень хорошо, каждый матч — огромное событие, команда была после чемпионского сезона плюс‑минус такая же. Находиться в этой команде было удовольствием. Начали весеннюю стадию еврокубков, а потом уже само как‑то всё шло. Но всё было непросто.

Когда выходил на финальный матч, волнение немного было. С другой стороны, мне всегда нравилось играть при полных трибунах, наших было достаточно. Хорошее поле, хорошая команда, в которой ты играешь, и чувствуется, что соперник всё равно слабее, мы были фаворитами. Всё говорило о том, что можно сыграть в хороший футбол и победить. Что мы и сделали.

Все заслуживают разделить успех. Пашка Погребняк много назабивал, Тимощук в центре всех грыз, Игорь Денисов, вратарь Слава Малафеев выручал с тем же «Марселем», когда нужно было «на ноль» сыграть. Каждый внёс лепту», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».