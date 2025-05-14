«Черноморец» планирует заявить «Фишт» как резервный стадион для участия в РПЛ

Руководитель стадиона «Фишт» Вениамин Богомолов заявил, что «Черноморец» планирует заявить арену в Сочи как резервный стадион для участия в Российской Премьер-Лиге.

«Пока ситуация сильно не изменилась. Начинается период заявки, и «Черноморец» планирует подавать «Фишт» для участия в РПЛ как резервный стадион», — сказал Богомолов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент «Черноморец» идёт на третьем месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 58 очков. В двух оставшихся турах команда из Новороссийска сыграет с «Нефтехимиком» и «Сочи». Домашний стадион клуба не подходит под требования для матчей РПЛ.