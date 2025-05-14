«Комо» выделит на трансферы около € 100 млн, чтобы удержать в клубе Фабрегаса — Скира

«Комо» готов пойти на решительные действия, чтобы сохранить на тренерском мостике Сеска Фабрегаса. Итальянский клуб готов предложить нынешнему главному тренеру серьёзный проект на ближайшие годы. Как сообщает инсайдер Николо Скира в своих соцсетях, «Комо» готов выделить на летние трансферы около € 100 млн. В таком случае перед командой будет поставлена задача выхода в еврокубки по итогам следующего сезона.
Ранее сообщалось об интересе к Фабрегасу со стороны «РБ Лейпциг», «Манчестер Сити» и «Барселоны».
Фабрегас был назначен на должность главного тренера «Комо» летом 2024 года. После 36 туров Серии А команда набрала 48 очков и занимает 10-е место.