Данил Глебов рассказал, что изменилось в «Динамо» после отставки Марцела Лички

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов ответил на вопрос, что изменилось в клубе после отставки главного тренера команды Марцела Лички. Об уходе Лички стало известно 1 мая. Чешский специалист возглавлял команду с лета 2023-го, ранее он работал в «Оренбурге».

«В плане атмосферы в раздевалке не скажу, что что-то поменялось. А в игровом плане стало чуть больше тактики и теории при подготовке к матчам. Больше стало командных действий. Но больших изменений, наверное, нет. В принципе, времени у Ролана Александровича Гусева не было на то, чтобы что-то глобально поменять. Всё-таки меньше двух недель прошло с момента смены главного тренера», — приводят слова Глебова «Известия».

47-летний Гусев стал исполнять обязанности главного тренера бело-голубых после отставки Марцела Лички. Под руководством российского специалиста бело-голубые провели два матча в рамках Российской Премьер-Лиги и одержали две победы — над «Крыльями Советов» (3:1) и «Спартаком» (2:0). После 28 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 61 очко. «Динамо» занимает четвёртое место (53 очка).