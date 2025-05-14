Из махачкалинского «Динамо» ушёл старший тренер Радьков

Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе старшего тренера Артёма Радькова, информирует официальный сайт клуба. Отмечается, что белорусский специалист продолжит работу в другой команде.

«Спасибо за большую работу, Артём Александрович! Успешной карьеры!» — написала пресс-служба махачкалинского клуба.

Напомним, Радьков работал в «Динамо» с февраля 2024 года, помог команде решить задачу выхода в РПЛ, за что был награждён званием заслуженного работника физической культуры Дагестана.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице. Команда набрала 27 очков за 28 матчей.