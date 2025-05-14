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«Ювентус» представил комплект домашней формы на следующий сезон

«Ювентус» представил комплект домашней формы на следующий сезон
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Туринский «Ювентус» на официальном сайте показал, как будет выглядеть домашний комплект формы команды в сезоне-2025/2026. Техническим спонсором итальянского клуба выступает немецкая компания adidas.

Фото: ФК «Ювентус»

Фото: ФК «Ювентус»

Фото: ФК «Ювентус»

Фото: ФК «Ювентус»

Фото: ФК «Ювентус»

После 36 туров Серии А нынешнего сезона «Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 64 очка. Лидирует в чемпионате Италии «Наполи» (78 очков). Второе место занимает «Интер» (77), тройку лидеров замыкает «Аталанта» (71).

В последних двух турах Серии А этого сезона «старая синьора» сыграет с «Удинезе» и «Венецией». Игра с «зебрами» будет для «Ювентуса» домашней, встреча с оранжево-чёрно-зелёными — выездной.

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