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Ливай Гарсия публично обратился к болельщикам «Спартака»

Ливай Гарсия публично обратился к болельщикам «Спартака»
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Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия публично обратился к болельщикам московской команды. Он пообещал отдавать всего себя на поле и радовать их хорошей игрой.

«Хочу, чтобы болельщики знали: я отдам всего себя, чтобы найти свой ритм, радовать их голами и благодарить хорошей игрой за невероятную поддержку все 90 минут каждого из матчей», — приводит слова Гарсии официальный сайт красно-белых.

27-летний нападающий перешёл в «Спартак» из афинского АЕКа минувшей зимой. За этот период он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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