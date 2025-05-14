Ливай Гарсия публично обратился к болельщикам «Спартака»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия публично обратился к болельщикам московской команды. Он пообещал отдавать всего себя на поле и радовать их хорошей игрой.

«Хочу, чтобы болельщики знали: я отдам всего себя, чтобы найти свой ритм, радовать их голами и благодарить хорошей игрой за невероятную поддержку все 90 минут каждого из матчей», — приводит слова Гарсии официальный сайт красно-белых.

27-летний нападающий перешёл в «Спартак» из афинского АЕКа минувшей зимой. За этот период он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.