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Данил Глебов ответил, как отреагировал на отставку Марцела Лички из «Динамо»

Данил Глебов ответил, как отреагировал на отставку Марцела Лички из «Динамо»
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Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов рассказал, как отреагировал на решение руководства клуба отправить в отставку Марцела Личку, который занимал должность главного тренера команды. Об уходе Лички стало известно 1 мая. Чешский специалист возглавлял команду с лета 2023-го, ранее он работал в «Оренбурге».

— Как отреагировали на отставку Лички?
— Конечно, обидно, когда ты не можешь добиться результата и это приводит к отставке тренера. Но это часть футбола — такое не в первый раз происходит. Когда я играл в «Ростове», от нас уходил Валерий Георгиевич Карпин, хотя проработал он там очень долго. И никто от этого не застрахован, — приводит слова Глебова «Известия».

47-летний Гусев стал исполнять обязанности главного тренера бело-голубых после отставки Марцела Лички. Под руководством российского специалиста бело-голубые провели два матча в рамках Российской Премьер-Лиги и одержали две победы — над «Крыльями Советов» (3:1) и «Спартаком» (2:0). После 28 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 61 очко. «Динамо» занимает четвёртое место (53 очка).

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