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Ливай Гарсия высказался о грядущем матче с «Ростовом» в финале Пути регионов Кубка России

Ливай Гарсия высказался о грядущем матче с «Ростовом» в финале Пути регионов Кубка России
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Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, а победитель получит путёвку в Суперфинал Кубка страны, в котором будет разыгран трофей. Встреча запланирована на четверг, 15 мая.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сейчас борьба за Кубок — главная цель на концовку сезона. Какие у тебя ожидания от домашнего матча с «Ростовом»?
— Я думаю, у нас хорошие шансы. Мы одержали уверенную победу над «Динамо» в предыдущем раунде. Увы, в чемпионате наши дела сложились не лучшим образом, потеряли важнейшие очки… Но в Кубке всего две победы отделяют «Спартак» от трофея, это очень мотивирует, — цитирует Гарсию официальный сайт «Спартака».

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