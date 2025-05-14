Ливай Гарсия высказался о грядущем матче с «Ростовом» в финале Пути регионов Кубка России

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, а победитель получит путёвку в Суперфинал Кубка страны, в котором будет разыгран трофей. Встреча запланирована на четверг, 15 мая.

— Сейчас борьба за Кубок — главная цель на концовку сезона. Какие у тебя ожидания от домашнего матча с «Ростовом»?

— Я думаю, у нас хорошие шансы. Мы одержали уверенную победу над «Динамо» в предыдущем раунде. Увы, в чемпионате наши дела сложились не лучшим образом, потеряли важнейшие очки… Но в Кубке всего две победы отделяют «Спартак» от трофея, это очень мотивирует, — цитирует Гарсию официальный сайт «Спартака».