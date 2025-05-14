Отец Даку заявил, что Мирлинд настроен уйти из казанского «Рубина»

Фехми Даку, отец албанского форварда «Рубина» Мирлинда Даку, рассказал, что его сын хотел бы сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Вместе с тем Фехми Даку подчеркнул, что Мирлинд может остаться в России.

«Мирлинд хочет сделать новый шаг в карьере и перейти в более сильный клуб. Летом он и клуб будут рассматривать предложения. Он может перейти в Европу, но в то же время остаться и в России — его отлично приняли в Казани. Сын хочет лучшую команду для себя, но всё зависит от соглашения с «Рубином», — приводит слова Даку-старшего Sport24.

Мирлинду Даку 27 лет, за «Рубин» он выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне албанский нападающий забил 12 голов в 23 матчах в рамках Российской Премьер-Лиги. «Рубин» после 28 туров РПЛ располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка. В двух заключительных матчах чемпионата России казанцы сыграют с «Химками» и «Оренбургом».