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«Аталанта» готова предложить Гасперини новый контракт, на тренера претендуют другие клубы

«Аталанта» готова предложить Гасперини новый контракт, на тренера претендуют другие клубы
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«Аталанта» приняла решение по своему главному тренеру Джан Пьеро Гасперини. Так, клуб готов предложить опытному специалисту новый контракт. Он будет рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон, сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в социальной сети Х.

Отмечается, что встреча Гасперини с руководством «Аталанты» состоится в ближайшие дни. В услугах 67-летнего итальянского специалиста заинтересованы ещё несколько клубов.

Напомним, «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2024/2025. Команда Гасперини набрала 71 очко за 36 сыгранных матчей.

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