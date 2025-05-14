«Аталанта» готова предложить Гасперини новый контракт, на тренера претендуют другие клубы

«Аталанта» приняла решение по своему главному тренеру Джан Пьеро Гасперини. Так, клуб готов предложить опытному специалисту новый контракт. Он будет рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон, сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в социальной сети Х.

Отмечается, что встреча Гасперини с руководством «Аталанты» состоится в ближайшие дни. В услугах 67-летнего итальянского специалиста заинтересованы ещё несколько клубов.

Напомним, «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2024/2025. Команда Гасперини набрала 71 очко за 36 сыгранных матчей.