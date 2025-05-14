Стали известны подробности переговоров по трансферу Паниагуа в «Локомотив»

«Локомотив» действительно сделал предложение по трансферу 17-летнего нападающего Мойзеса Паниагуа. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Москвичи предлагают € 1 млн, «Олвэйс Реди» же хочет € 1,1 млн, торг продолжается. Изначально боливийский клуб хотел € 1,8 млн за игрока. Сам форвард готов продолжить карьеру в России.

Ранее СМИ сообщали, что, помимо «Локомотива», интерес к нападающему проявляет и французская «Тулуза».

Всего за первую команду «Олвэйс Рэди» Паниагуа сыграл 76 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Текущая рыночная стоимость боливийского форварда составляет € 700 тыс. по версии Transfermarkt.