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Стали известны подробности переговоров по трансферу Паниагуа в «Локомотив»

Стали известны подробности переговоров по трансферу Паниагуа в «Локомотив»
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«Локомотив» действительно сделал предложение по трансферу 17-летнего нападающего Мойзеса Паниагуа. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Москвичи предлагают € 1 млн, «Олвэйс Реди» же хочет € 1,1 млн, торг продолжается. Изначально боливийский клуб хотел € 1,8 млн за игрока. Сам форвард готов продолжить карьеру в России.

Ранее СМИ сообщали, что, помимо «Локомотива», интерес к нападающему проявляет и французская «Тулуза».

Всего за первую команду «Олвэйс Рэди» Паниагуа сыграл 76 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Текущая рыночная стоимость боливийского форварда составляет € 700 тыс. по версии Transfermarkt.

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