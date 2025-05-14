«Не приемлю оборонительный футбол». Игорь Денисов — о своей тренерской философии

Бывший полузащитник «Зенита», «Анжи» и «Локомотива», а ныне детский тренер Игорь Денисов рассказал, как формируется его тренерская философия. Также Денисов отметил, что не любит оборонительный футбол.

«Как формируется моя тренерская философия? Элементарно просто. Я работал с многими топ-специалистами. В частности с вами (обращается к Леониду Слуцкому. — Прим. «Чемпионата»). И у всех взял по чуть-чуть.

Когда я пришёл в детский футбол… Кстати, разговаривал с Василием Александровичем Костровским, это мой первый тренер, который выпустил меня со «Смены». Я ему сказал, что детям с 12 лет надо прививать большой футбол. Ты играешь в опорной зоне — ты должен играть так, ты играешь в инсайдной зоне — ты должен играть так. Он мне сказал, что это неправильно. Когда я зашёл к детям, я быстро начал приводить их максимально на свой потолок, потому что всё разжёвываю, всё показываю и даю им большой футбол, что был у меня, не даю им детский футбол. Я считаю, что 12-летний ребёнок уже должен с 12 до 17 лет понимать, как играть в своих зонах, чтобы на выпуске его не надо было учить.

Обожаю атакующий футбол. Оборонительный футбол вообще не приемлю. Пока. И это мой огромный минус», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».