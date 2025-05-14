Вратарь «Реала» Андрей Лунин получил травму и не сыграет с «Мальоркой»

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин получил повреждение и пропустит матч 36-го тура испанской Примеры с «Мальоркой», сообщает пресс-служба «сливочных». Отмечается, что у Лунина ушиб правой руки, в заявку на игру он включён не будет.

Матч между «Реалом» и «Мальоркой» состоится сегодня, 14 мая, и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток раздастся в 22:30 мск. Лунин в нынешнем сезоне провёл 12 матчей во всех турнирах, четыре раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт украинского голкипера с испанским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.