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Вратарь «Реала» Андрей Лунин получил травму и не сыграет с «Мальоркой»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин получил травму и не сыграет с «Мальоркой»
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Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин получил повреждение и пропустит матч 36-го тура испанской Примеры с «Мальоркой», сообщает пресс-служба «сливочных». Отмечается, что у Лунина ушиб правой руки, в заявку на игру он включён не будет.

Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2025, среда. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч между «Реалом» и «Мальоркой» состоится сегодня, 14 мая, и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток раздастся в 22:30 мск. Лунин в нынешнем сезоне провёл 12 матчей во всех турнирах, четыре раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт украинского голкипера с испанским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

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