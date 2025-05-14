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Ливай Гарсия высказался по поводу своей адаптации в «Спартаке»

Ливай Гарсия высказался по поводу своей адаптации в «Спартаке»
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Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия высказался на тему своей адаптации в московском клубе. Он заявил, что его адаптация близка к завершению.

«Если говорить не о результатах, а об адаптации в целом, то мне точно не на что жаловаться. Все в клубе очень тепло меня приняли. Конечно, оказаться в новой стране, новой лиге — это всегда непросто. Но я знаю, что способен дать команде. И надеюсь, что в будущем помогу «Спартаку» добиться всех поставленных целей.

На каком этапе моя адаптация? Она уже близка к завершению. Я чувствую, что прибавил физически, лучше понимаю требования. Не хватает только одного, но самого главного — начать регулярно отправлять мяч в сетку», — приводит слова Гарсии официальный сайт красно-белых.

27-летний нападающий перешёл в «Спартак» из афинского АЕКа минувшей зимой. За этот период он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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