Дидье Дрогба примет участие в гала-матче в честь 20‑летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Бывший нападающий «Челси», «Марселя» и «Галатасарая» Дидье Дрогба примет участие в гала‑матче в честь 20‑летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Экс-форвард сборной Кот-д’Ивуара будет представлять сборную игроков клубов, которых армейцы обыграли на пути к победе в турнире, сообщает пресс-служба московского клуба.

Напомним, ЦСКА выиграл второй по значимости европейский кубковый турнир в сезоне-2004/2005, победив в финале лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1.

Гала-матч пройдёт в Москве 18 мая. Между собой сыграют команда легенд ЦСКА и сборная игроков европейских клубов, которых армейцы победили на пути к завоеванию трофея в сезоне‑2004/2005. Дидье Дрогба получил наибольшую популярность, выступая за лондонский «Челси». В составе «синих» нападающий четырежды выигрывал чемпионат Англии, а также Лигу чемпионов УЕФА.