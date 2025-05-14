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«Мне не нужны датчики». Игорь Денисов — о работе тренером с детьми

«Мне не нужны датчики». Игорь Денисов — о работе тренером с детьми
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Известный российский экс-футболист Игорь Денисов, ныне работающий детским тренером, высказался о методах своей работы. По словам специалиста, он может оценить состояние юных футболистов и без современных датчиков. Денисов подчеркнул, что очень хорошо знает всех своих подопечных — они для него как родные.

«Бывает такое, что я снимаю с тренировки ребёнка. Когда ты каждый день работаешь долго с детьми… Мне не нужны эти датчики. Одного покосило — всё. Я даже на взгляд, этих детей я уже знаю, они все как мои родные, я их знаю наизусть», — сказал Игорь Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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