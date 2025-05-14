Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Денисов: если тренер говорит: «Кого вы мне привезли?!», выгоняйте его нафиг со школы

Игорь Денисов: если тренер говорит: «Кого вы мне привезли?!», выгоняйте его нафиг со школы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита», «Анжи» и «Локомотива», а ныне детский тренер Игорь Денисов рассказал о сложностях своей профессии.

«Селекция очень важна. Если тебе дают, говорят, что ты должен в ЮФЛ дать результат. Результат — это тройка, гипотетически. Для тройки нужна топ-селекция. Академия, «Спартак», «Локомотив», «Краснодар»… В «Краснодаре» 2011 года три состава, два ещё на подходе, то есть 120 человек в 11-м году. Когда сажают в интернат, они сокращают количество детей? Ну хорошо, 60. У меня 20. И я никогда не скажу: «Кого привезли?!» Я горжусь каждым своим ребёнком.

Но если директор школы говорит: «Игорь, ты должен дать результат в ЮФЛ — тройка», это один разговор. Или должен развивать тех, кого есть, борись от шестого до девятого места — тоже неплохой результат, это другой разговор. Я просто не могу понять требования. Я пока не слышал, как я должен выступать в ЮФЛ. От этого надо отталкиваться.

Даже если тебе привезут топ-игрока, его надо довести, с ним надо работать. Его надо довести до выпуска, чтобы он остался топом, а не превратился в говно. Если тренер говорит: «Кого вы мне привезли?!», выгоняйте его нафиг (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») со школы», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Не приемлю оборонительный футбол». Игорь Денисов — о своей тренерской философии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android