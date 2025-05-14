Игорь Денисов: если тренер говорит: «Кого вы мне привезли?!», выгоняйте его нафиг со школы

Бывший полузащитник «Зенита», «Анжи» и «Локомотива», а ныне детский тренер Игорь Денисов рассказал о сложностях своей профессии.

«Селекция очень важна. Если тебе дают, говорят, что ты должен в ЮФЛ дать результат. Результат — это тройка, гипотетически. Для тройки нужна топ-селекция. Академия, «Спартак», «Локомотив», «Краснодар»… В «Краснодаре» 2011 года три состава, два ещё на подходе, то есть 120 человек в 11-м году. Когда сажают в интернат, они сокращают количество детей? Ну хорошо, 60. У меня 20. И я никогда не скажу: «Кого привезли?!» Я горжусь каждым своим ребёнком.

Но если директор школы говорит: «Игорь, ты должен дать результат в ЮФЛ — тройка», это один разговор. Или должен развивать тех, кого есть, борись от шестого до девятого места — тоже неплохой результат, это другой разговор. Я просто не могу понять требования. Я пока не слышал, как я должен выступать в ЮФЛ. От этого надо отталкиваться.

Даже если тебе привезут топ-игрока, его надо довести, с ним надо работать. Его надо довести до выпуска, чтобы он остался топом, а не превратился в говно. Если тренер говорит: «Кого вы мне привезли?!», выгоняйте его нафиг (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») со школы», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».