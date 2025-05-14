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«Какая у Кононова система?» Игорь Денисов рассказал, как ушёл из «Торпедо»

«Какая у Кононова система?» Игорь Денисов рассказал, как ушёл из «Торпедо»
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Бывший полузащитник «Зенита», «Анжи» и «Локомотива», а ныне детский тренер Игорь Денисов рассказал, что решил покинуть «Торпедо» после собрания с главным тренером Олегом Кононовым.

«Вот сейчас я был в «Торпедо», Кононов в «Торпедо». «Торпедо», «Торпедо»! Кононов пришёл, собрал тренерский штаб: «Мы работаем по вот этой системе». Какой системе? Какая у Кононова система? Куда? Я сразу звонок, я говорю: «Всё, я с «Торпедо» ухожу (Слуцкий пожимает руку. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Кононов возглавляет «Торпедо» с 2024 года. Ранее он работал в тульском «Арсенале», московском «Спартаке» и «Краснодаре».

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